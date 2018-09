Magazine Ator é encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro João Paulo Adour, de 'O Bem-Amado' e 'Gabriela', tinha 78 anos

O ator João Paulo Adour foi encontrado morto, aos 78 anos, nesta segunda-feira (3), em seu apartamento na Gávea, no Rio, segundo o portal G1. De acordo com informações da PM, sua casa estava revirada. Adour estreou na televisão, em 1969, na novela Um Gosto Amargo de Festa, da TV Tupi, e fez parte do elenco de sucessos como Selva de Pedra (1972), O Bem-Amado (1973)...