Magazine Ateliê abre exposições de obras de novos artistas plásticos

Quinze novos artistas plásticos do ateliê Ivone Vaccaro expõem seus trabalhos a partir desta quarta-feira (7), na galeria 588 Art Show. A abertura será realizada a partir das 19 horas. A visitação continua partir de quinta-feira até dia 15 de novembro, exceto no final de semana, sempre das 13 às 17 horas. A entrada é gratuita. Com direção da artista e professora de arte Ivon...