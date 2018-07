Magazine Assista agora ao primeiro teaser da terceira temporada de 'Stranger Things' A sequência das aventuras de Eleven e seus amigos irá estrear no meio de 2019

A Netflix divulgou na segunda-feira, 16, o primeiro teaser da terceira temporada da série Stranger Things onde mostra a personagem Robin, interpretada pela atriz Maya Thurman Hawke, filha dos também atores Ethan Hawke e Uma Thurman. A informação mais importante no teaser, no entanto, é a possível data de estreia da temporada: no meio de 2019. O teaser mostra u...