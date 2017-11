Assinantes do POPULAR ganham desconto exclusivo em comédia romântica teatral no Teatro Sesi

Com esquetes sobre o cotidiano dos relacionamentos afetivos por um ponto de vista feminino, trazendo um raio-X da mulher moderna, e masculino, mostrando as reações dos homens com relação às atitudes de suas companheiras, a comédia teatral "Mulheres Solteiras Procuram" será atração no palco do Teatro Sesi, em Goiânia, no próximo sábado (18).

Quem deve pagar a conta no primeiro encontro? Você consegue ficar amiga do ex? E quando você descobre que ele é gay? As aventuras das personagens, contadas de uma maneira bem peculiar e objetiva, torna o espetáculo um recorte da realidade.

Inspirada no livro homônimo, a peça, de autoria de Pitty Webo, que também dirige e atua na encenação, conta ainda com a participação do ator Luciano Szafir.

Quer acompanhar de perto a apresentação única do espetáculo na capital e é assinante do POPULAR? Temos uma ótima notícia! Você ganha 50% de desconto na compra de um par de ingressos.

SERVIÇO

Peça "Mulheres Solteiras Procuram"

Data: sábado, 18 de novembro

Horário: 21h

Local: Teatro Sesi (Avenida João Leite, n° 1013, Setor Santa Genoveva, ao lado do Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco - Goiânia/GO)

Ingressos: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia)

Compre pelo telefone e tenha mais informações no (62) 4052-0016