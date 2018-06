Magazine Assinante do POPULAR tem desconto nos ingressos do Deu Praia Dois shows vão animar a torcida no domingo: grupo Molejo e trio goiano Chama Q Noix

Além de diversas atrações musicais, pés na areia e clima praiano, a terceira temporada do Deu Praia traz para o público um telão de 50m² e 10x5m, que promete ser o maior de Goiânia, para transmitir os jogos do Brasil na Copa do Mundo. E a melhor notícia é que, assinante do POPULAR tem desconto de R$ 10 sobre o valor do lote de ingressos deste sábado (16) e doming...