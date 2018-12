Magazine Assimetria presente

Para começar o ano-novo com leveza, nada melhor do que trazer fluidez para a produção da virada. Com essa intenção, a designer paulista Cris Barros lançou recentemente a coleção-cápsula batizada de Sem Fronteiras. Com peças de pegada delicada, ela optou por transitar entre tecidos lisos e estampados, abrindo espaço para bordados e transparências. Mas o ponto alto ficou por ...