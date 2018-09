Magazine "Assim como a capoeira, o Terra Samba corre até hoje nas minhas veias", afirma Reinaldo Cantor apresenta o 'Boteco do Reinaldinho' nesta terça-feira (11) em Goiânia; mulheres com nome na lista não pagam ingresso até as 23 horas, já os homens com nomes na lista pagam R$ 50

O cantor de axé music Reinaldo apresenta o show Boteco do Reinaldinho, nesta terça-feira (11), a partir das 22 horas, na boate Villa Mix, em Goiânia. Mas antes da apresentação, ele participou do "Sofá com Frank Martins" para falar um pouco dos novos projetos, relembrar histórias da época do Terra Samba, e cantar alguns sucessos. Além de sucessos do gênero oriund...