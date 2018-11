Magazine Assassino de John Lennon diz sentir cada vez mais vergonha por seu crime 'Daqui a 100 anos se lembrarão dele como alguém que foi asssassinado, e isso é negativo', disse Mark Chapman, que teve pedido de liberdade condicional negado

Antes de puxar o gatilho que deu fim à vida do ícone do rock John Lennoncerca de 38 anos atrás, seu assassino relembra sobre estar em um "cabo-de-guerra" consigo mesmo em relação ao que estava prestes a fazer, e até mesmo esperando por uma forma de achar uma saída para não levar seu plano adiante. No fim, a compulsão para ganhar notoriedade por matar uma da...