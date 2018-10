Magazine 'Assédio' é lançada integralmente no GloboPlay e chama telespectadores para o streaming

Com seriados e outros produtos exclusivamente para o streaming, a Rede Globo agora tenta levar os seus telespectadores para a internet. Assédio só é mais uma série que foi disponibilizada integralmente no GloboPlay - o primeiro episódio foi exibido na TV na segunda-feira (15) para chamar a atenção para o streaming. A emissora já havia feito o mesmo esquema com a sé...