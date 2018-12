Magazine As temáticas nas obras de Sabrina Bezerra

De Mossoró, no Rio Grande do Norte, Sabrina Bezerra é formada em Comunicação Social, com mestrado em Ciências Sociais. Quando criança, investia tempo e energia em lápis de cor e tinta guache, até a juventude, quando resolveu se aprofundar em trabalhos de ilustração para capa de discos e pôsteres de cinema. Já participou de exposições em cidades como Natal (RN), B...