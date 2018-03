As outras obras

Ponte da Cambaúba

Entregue em 2015, a Ponte da Cambaúba foi o primeiro projeto de restauro finalizado pelo Iphan, e que custou R$ 895,2 mil. Trata-se de um importante ponto de passagem, que liga o centro histórico a outras regiões da cidade. A obra demorou um ano para ser concluída.

Escola de Artes

Plásticas Veiga Valle

Após dez meses em obras de restauro e requalificação, em 2015 também foi entregue a Escola de Artes Plásticas Veiga Valle, centro educacional de artes da cidade. Os trabalhos contaram com recursos de cerca de R$ 1,3 milhão. Entre os serviços executados estão novos espaços de permanência, interligação e acessibilidade, instalação da direção.

Arquivo Diocesano

Dom Tomás Balduíno

Foram investidos R$ 1,3 milhão para as obras de restauração do arquivo, entregues em 2016, o que incluiu a reestruturação do espaço externo do centro de pesquisa e a contextualização do imóvel em seu ambiente urbano. Entre os arquivos da Diocese constam documentos de valor histórico como batismos, casamentos e óbitos dos séculos 18, 19 e 20, disponíveis para consulta pública.

Mercado Municipal

Uma das obras mais trabalhosas e caras, o novo Mercado Municipal foi apresentado à população em 2016, quando se completou 15 anos de tombamento pela Unesco. Custou R$ 10 milhões, com a revisão completa de todo o sistema elétrico e hidrossanitário.

Cine Teatro São Joaquim

Obra mais polêmica, o prédio do antigo cine teatro foi demolido para a construção de um outro totalmente novo. Foi reaberto durante a lançamento do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica), de 2017. A obra havia sido iniciada em 2015. Na época, foi justificado que o antigo teatro estava em estado precário e possuía uma arquitetura que destoava do conjunto da cidade. A obra custou R$ 10 milhões.