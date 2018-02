As maldições de Rosemary

Quando produzia O Bebê de Rosemary, Roman Polanksi pensou seriamente no nome de sua esposa, a belíssima Sharon Tate, para o papel principal do filme. Acabou desistindo, preferindo Mia Farrow – na época, a senhora Frank Sinatra –, mas Tate não saiu de vez da produção. Pelo menos não das lendas que viriam a cercar o longa posteriormente. Dizem que o filme é amaldiçoado, atraindo para seus participantes uma série de episódios fatais. A começar pelo próprio Polanski. Um ano depois de lançar o que foi seu primeiro sucesso, viu uma tragédia se abater sobre sua família.

Grávida de 8 meses, Sharon Tate foi surpreendida em casa pela gangue do lunático Charles Manson, que a matou a facadas em um crime bizarro. Algumas coincidências logo chamaram a atenção. Tate, assim como a personagem Rosemary no filme, tem na gravidez o momento de sua desgraça. E assim como no filme, a responsável por isso é uma espécie de seita satânica. Além disso, um personagem do enredo morre de aneurisma cerebral, mesmo mal que acomete o compositor Krystof Komeda, autor da tilha sonora da produção, menos de um ano depois do trabalho.

Para completar os infortúnios, o filme se passa em um apartamento sombrio do Edifício Dakota, de frente para o Central Park, em Nova York. Doze anos depois, foi na calçada deste mesmo prédio que o mundo assistiu atônito ao assassinato do beatle John Lennon, baleado por um fã que pouco tempo antes havia pego o autógrafo do ídolo. Detalhe: quando Sharon Tate foi massacrada, o crime ganhou o nome de Helter Skelter, inspirado em uma canção dos Beatles que fala do caos. Manson, o líder dos assassinos da atriz, era obcecado pelo grupo inglês, em cujas letras via códigos secretos.