Magazine As esquetes prevista para o 5X Comédia

CLEUSA, de Marcelo Médici, com Marcelo Médici. Uma auxiliar de limpeza do teatro conta sua hilária história de vida e critica todas as peças e atores em cartaz, enquanto varre o palco antes do início do espetáculo. BRANCA DE NEVE, de Julia Spadaccini, com Débora Lamm . Uma mulher luta para se desapegar da vida de princesa: “Dizem que o...