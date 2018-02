As 6 praias mais procuradas pelos goianos em janeiro

Em Goiás tem calor, diversão, povo acolhedor e comida boa. Mas, como não existe lugar perfeito, muitos goianos já transformaram em tradição viajar para a praia em janeiro — e no Brasil o que não falta são diferentes opções de paraísos com areia branca e água salgada. Tem gente que procura lugares exóticos para curtir as férias.

O POPULAR fez um levantamento entre agências de turismo de Goiânia e descobriu as seis praias mais procuradas pelos goianos no verão.

Será que você consegue adivinhar quais são elas?