Magazine Aruanã EmCanto é adiado para julho por causa dos bloqueios nas estradas goianas Festival iria acontecer neste feriado de Corpus Christi entre os dias 31 de maio e 2 de junho e teria como atrações principais Cleber e Cauan, banda Aviões do Forró, Kleo Dibah e Nação Zumbi

A Goiás Turismo informou no começo da noite desta segunda-feira o adiamento da 5ª Edição do Aruanã EmCanto. O festival, que iria acontecer entre os dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, na cidade de Aruanã, no Vale do Araguaia, teve que ser cancelado por causa do bloqueio das estradas e da greve dos caminhoneiros, que prejudicaram a chegada dos equipamentos e da estrutura p...