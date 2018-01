Artur Attie, namorado da Thássia Naves, é baleado em tentativa de assalto

O agrônomo Artur Attie, que se tornou conhecido na internet por namorada a influencer digital Thássia Naves, sofreu uma tentativa de roubo na noite desta quinta-feira (11) ao sair de um bar em Uberlândia (MG). Ele foi baleado na mão esquerda durante o crime, mas socorrido rapidamente e levado ao hospital.

O F5, do jornal Folha de São Paulo, noticiou que o jovem saía de um encontro com amigos e já estava dentro do seu carro quando dois homens se aproximaram e anunciaram o roubo. O boletim de ocorrência registra que Attie levantou as mãos, em sinal de rendimento, mas o movimento assustou um dos suspeitos.

Uma testemunha relata que um disparo perfurou o vidro do carro e acertou a mão da vítima, distante apenas cinco centímetros de sua cabeça. Alarmados, os assaltantes fugiram a pé. O tiro chamou a atenção dos amigos do namorado de Thássia, que o levaram ao pronto-socorro do hospital Santa Clara. Ele passou por cirurgia e o quadro é estável.

Thássia Naves não quis se pronunciar sobre o incidente. A blogueira, youtuber e instagrammer é conhecida por falar de moda e lifestyle, com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais.