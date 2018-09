Magazine Artistas protestam contra atraso em repasses a 400 projetos do Fundo Estadual de Arte e Cultura Segundo produtores culturais, faltam R$ 31,1 milhões para serem repassados a proponentes de projetos aprovados em editais validados desde 2015

Artistas e produtores culturais protestaram na manhã desta segunda-feira (17), na entrada do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, pelo atraso do pagamento do Fundo Estadual de Arte e Cultura de Goiás, relativos aos editais de 2015, 2016 e 2017. Com quase 400 projetos à espera da verba pública para serem realizados, manifestantes levantavam cartazes com os dizeres: “Os artistas p...