Magazine Artistas goianos estarão na 14ª Bienal Naïfs do Brasil, em São Paulo A mostra começa neste sábado (18) e terá 155 obras de 85 artistas, representando 22 Estados

Uma das definições mais bonitas para a arte naïf (do francês, arte ingênua) é a que diz que é aquela que vem do povo, que brota do chão como semente. Esse tipo de arte tem lugar de destaque na 14ª Bienal Naïfs do Brasil, que começa neste sábado (18) no Sesc Piracicaba, em São Paulo. Dentre os artistas selecionados, Manoel Santos, Chico Silva, Ivan César, Carm...