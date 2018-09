Magazine Artistas goianos ainda desconhecidos despontam como promessas fora do Estado Nos traços realistas do artista plástico Ritchelly Oliveira, carvão e grafite substituem pincel e tinta

No primeiro olhar, o espanto. É fotografia ou desenho? O traço hiperrealista da figura humana na obra do artista plástico Ritchelly Oliveira, de 24 anos, faz com que as ilustrações ganhem sentidos sensoriais e impressionem o telespectador de tão real. O jovem faz parte de uma cena que se renova com frequência na arte goiana, que é reconhecida no Brasil e fora po...