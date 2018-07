Magazine Artistas fazem exposição em prol do Gabinete Literário na cidade de Goiás Di Magalhães, Marly Mendanha, Gilmar Ferreira e Eloá Moraes são alguns dos nomes no grupo expositor

Um grupo de artistas plásticos com ligação com a cidade de Goiás está se reunindo para abrir exposição, nesta sexta-feira, às 20 horas, na antiga capital, com trabalhos a serem vendidos em prol da conservação do Gabinete Literário Goyana. A iniciativa será realizada na Escola de Artes Plásticas Veiga Valle. Após a abertura, haverá exposição nos dias seguintes no local...