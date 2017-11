Artistas de Goiás abrem exposição no Museu de Arte Contemporânea de Caracas

Alta inflação, baixo crescimento econômico, escassez de alimentos e desvalorização da moeda são alguns dos problemas enfrentados atualmente pela Venezuela. Obstáculos que não impediram a realização da mostra coletiva Lugar Não Lugar dos artistas plásticos Pitágoras Lopes, Evandro Soares, Bruno Bernardi e G. Fogaça. A exposição abre hoje no Museu de Arte Contemporânea de Caracas (MACC), um dos espaços mais importantes da América Latina.

A mostra fica aberta para visitação até 25 de fevereiro e será exibida no espaço simultaneamente com a 2ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea da América do Sul. Estarão em cartaz 37 obras de formatos e técnicas variadas, incluindo fotografias de Bruno Bernardi, pinturas de Fogaça e Pitágoras e instalações de Evandro Soares. A curadoria é assinada pela venezuelana Morella Jurado, com recursos captados via Fundo de Cultura de Goiás e da Lei Goyazes.

Do quarteto, apenas Pitágoras não foi para a Venezuela por conta de compromissos particulares. Os outros três artistas estão em Caracas há quase uma semana acompanhando a montagem da mostra e também para participar da abertura. “Estou muito animado pela exposição, por conhecer outro país e surpreso com a boa estrutura do museu e a qualificação dos profissionais que estão me auxiliando na instalação das minhas obras”, ressalta Evandro Soares.

O momento conturbado que vive o país venezuelano não assuntou os artistas. “Na atual situação do Brasil nós não devemos olhar para os nossos vizinhos com preconceito e achar que a situação deles é muito pior do que a nossa”, compara Bruno Bernardi. “Se formos analisar profundamente, temos problemas tão grandes quanto os da Venezuela, já que o nosso governo retira nossos direitos e outros setores como a saúde e segurança que não funcionam”, opina Fogaça.

Obras

Evandro Soares faz desenhos sobre parede ou em papel utilizando como matéria-prima o metal que mostram a relação da geometria, da sombra e do objeto. No seu trabalho, cubos, escadas e grades são moldados com soldas, martelos e serras. O trabalho é inspirado na serralheira, ofício que o acompanhou por 30 anos. “Essas obras foram pensadas no conceito do não lugar, proposto pela curadoria, mas de alguma forma já era o cerne das minhas criações”, avalia Evandro.

Já o fotógrafo Bruno Bernardi apresenta uma série de trabalhos que é resultado de cinco anos de pesquisa da relação espaço-tempo. “Tento capturar as mudanças da paisagem no seu momento de máxima aceleração. Lugares que ao se atualizarem a cada instante, passam a existir somente nas imagens, pois o que era ontem já não existe mais hoje”, destaca ele, que ao lado de Evandro Soares, expõe pela primeira vez na carreira em solo venezuelano.

Fogaça trabalha há três décadas na sua pintura com o tema cidades, em especial com o crescimento desordenado no trânsito e as pessoas no meio do caos urbano e Pitágoras retrata seres fantasmagóricos, floras desconhecidas e instintos primitivos do ser humano. Os dois retornam a Caracas depois da abertura da exposição Borderline, em julho de 2014. “É um privilégio voltar e uma grande oportunidade expor em um dos melhores museus da América Latina”, diz Fogaça.