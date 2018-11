Magazine Artistas amadores goianos participaram da gravação do disco Música Raiz Os cantores da cidade de Goiás e região têm oportunidade de gravar disco no projeto Sabores, Saberes e Fazeres do Povo Rural e do Interior

Os grandes palcos eles só conhecem pela televisão. Shows quase nunca fazem e o que ganham cantando não é suficiente para viver. Essa é a realidade de muitos cantores amadores goianos que participaram da gravação do disco Música Raiz, que faz parte do projeto Sabores, Saberes e Fazeres do Povo Rural e do Interior. O registro, com 13 canções inéditas, será lançado neste s...