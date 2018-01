Artistas abrem mostra “Passagem” em Goiânia

Os artistas plásticos brasilienses Daniel Toys e Mikael Omik inauguram nesta terça-feira, a partir das 20 horas, a exposição Passagem, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, com entrada gratuita. Com 15 obras, a mostra tem como ideia o lugar de passagem entre dois mundos, o real e o abstrato. A exposição, com curadoria de Roan Andrade, é inédita e teve a maioria de suas telas pintadas especialmente para a ocasião.

A mostra, que ficará em cartaz até 4 de março, reúne diversas técnicas, como spray, colagem, pintura acrílica, marcadores e pastel. De acordo com Toys, a exposição parte do princípio de que tudo é passagem: tempo, experiências, caminhos ou um local, sendo. Com traços orgânicos e cores fortes, as obras têm objetivo de promover contemplação de cores e formas. Daniel Toys contribui com a geometria, tipografia e explosão de cores, enquanto Mikael Omik representa mulheres doces, mas fortes.

Conhecidos no cenário do grafite na capital do Brasil, eles trazem a mostra para Goiânia com a intenção de realizar um intercâmbio artístico. Toys tem 13 anos de carreira e é artista urbano e visual, além de ter cursado Publicidade e Propaganda e trabalhado como diretor de arte. Ele busca levar seu trabalho artístico para diversas plataformas, incluindo ruas, galerias, ilustrações digitais, cenografia de festas, moda e muralismo. Já Mikael Omik é artista urbano há sete anos, além de já ter atuado na área de arquitetura. Omik também tem trabalhos no Chile e na Argentina, além das cidades brasileiras.

O Lowbrow também terá o evento Criola nesta quarta-feira. O DJ Daniel de Mello, que tem dez anos de carreira e conta como característica principal a versatilidade, levará hip hop e samba rock, com músicas de Seu Jorge, Bebeto, Thaíde, Racionais MC’s e Tim Maia. A cantora Jordana Luz, conhecida pelo seu nome artístico Luz Negra, fará um show de rap.

SERVIÇO

Exposição: Passagem

Artistas: Daniel Toys e Mikael Omik

Abertura: Quarta-feira, a partir das 20 horas

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, nº 1.684, Setor Sul)

Couvert artístico: R$ 10 (entrada gratuita para quem for conferir apenas a exposição)

Informações: 3991-6175 e 98146-8386