Magazine Artista plástico Samuel Caixeta anuncia exposições em Goiânia e Miami Após temporada de mostras e exposições na França, Itália e Bélgica, artista plástico goiano estará em sua terra natal em novembro e nos Estados Unidos em dezembro

O artista plástico autodidata Samuel Caixeta está de volta ao Brasil e já anuncia mais duas exposições, uma nacional e outra internacional. A primeira delas será no dia 22 de novembro, no Ateliê do Grão, em Goiânia. O artista, que em outubro expôs no Carrousel Du Louvre, em Paris, e em Turim, na Itália, se prepara para sua última exposição internacional de 2018: ...