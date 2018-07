Magazine Artista plástico expõem obras inspiradas em fotos das redes sociais

O artista plástico Carlos Catini abre neste sábado a exposição Do Princípio ao Meio, na Galeria 588 Artshow, com entrada franca, das 10 às 18 horas. A mostra ficará aberta, depois, do dia 9 ao dia 13, sempre das 13 às 17 horas, no mesmo local. Os trabalhos abordam a relação do homem e as novas tecnologias. Catini intervém em figuras célebres e símbolos icônicos da históri...