Artista plástico Edney Antunes abre exposição na Vila Cultural Cora Coralina

O artista plástico Edney Antunes inaugura nesta sexta-feira (9), às 20 horas, na Vila Cultural Cora Coralina, a exposição S/A. A mostra, segundo o goiano, é um desdobramento da exposição A Vida é Bélica que marcou, em 2015, a comemoração aos 26 anos de sua carreira. Edney é um dos idealizadores do grupo Pincel Atômico e um dos pioneiros do grafite em Goiás. A mostra, que tem entrada franca, fica aberta à visitação até o dia 27 de março.

Ao todo são dez obras, sendo oito telas em técnicas mistas (tinta acrílica, spray e carvão), uma instalação e um objeto. Com curadoria do francês, radicado em Goiás, Samuel de Jesus, a ideia de Edney foi denunciar a violência dos tempos atuais, além de criticar a mercantilização do pensamento. Um dos trabalhos, por exemplo, une a marca do McDonald's à palavra morte. Em outra tela o símbolo do Euro substitui uma das letras do nome da rede de fast-food.

Serviço

Exposição S/A – Edney Antunes

Abertura: Sexta-feira (9/3), às 20 horas

Local: Vila Cultural Cora Coralina (Rua 3 esquina com Av. Tocantins, Centro, atrás do Teatro Goiânia)

Informações: 3201-9863

Entrada franca