Magazine Artista plástica realiza exposição sobre o universo feminino

A artista plástica Cida Carneiro abre a exposição Feminino Entretramas nesta quarta-feira (21), a partir das 19 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. A programação conta ainda com shows de Cadu Portela e Diego Falk. Além de canções autorais, os cantores farão releituras nacionais e internacionais de rock, reggae, MPB, hip hop, blues e pop. Com curadoria de Roan Andra...