Magazine Artista Amaury Menezes abre exposição individual no Museu de Arte de Goiânia Todo o vigor do artista estará representado na exposição individual que leva o seu nome, com abertura nesta terça-feira (18), às 19 horas

Com 88 anos, Amaury Menezes mantém a rotina de pintar todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. Ele chega às 8h30 no ateliê, que fica no Setor Oeste, onde se entrega ao processo criativo até o meio-dia. No intervalo, almoça em casa e descansa um pouco; depois volta ao ofício até as 19 horas. Todo o vigor do artista estará representado na exposição individ...