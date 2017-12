Artista abre exposição Etiópia com obras inspiradas na temática africana

Dois lugares tão distantes, mas com tanta coisa em comum. África e Brasil têm ligações profundas na música, no futebol e no povo. Essa relação foi uma das inspirações para o artista visual Mateus Dutra produzir dez obras inéditas, de diferentes técnicas e suportes, para a exposição Etiópia, que será aberta nesta quarta-feira, às 20 horas, na galeria Lowbrow Lab Arte & Boteco. A mostra, com curadoria assinada por Roan, proprietário da casa, fica em cartaz até 31 de janeiro.

Em pinturas e desenhos em tela, papel, giclée com hand painted multiple (reprodução da obra original), a exposição aborda a temática africana a partir de uma interpretação não-literal. O artista elaborou uma narrativa imagética fantástica com trabalhos que contam a história do príncipe prometido Menelik II - Imperador da Etiópia - que tem em seu universo feiticeiras, animais mágicos e guias espirituais.

“Procurei criar uma coisa mais fantástica, uma Etiópia fictícia, da minha maneira, autoral, despojada, mas não menos séria. É uma África minha, quase onírica. Fiz uma reconfiguração do Menelik e o coloquei dentro da minha narrativa”, comenta Mateus Dutra, que utiliza várias técnicas e mídias para a produção dos seus trabalhos, como a pintura com spray, acrílico e stickers.

Mateus Dutra já expôs seu trabalho em Windhoek, capital da Namíbia (África), há cerca de sete anos, quando conheceu a cidade durante uma viagem acompanhando a Quasar Cia. de Dança. O artista trabalhava como cenotécnico do grupo e recebeu o convite da embaixada brasileira no país africano. Ele levou a série de desenhos Aboi.o, que tem o boi como protagonista. “Estou resgatando aquela passagem.”

Além da África, em 15 anos de carreira, Mateus Dutra divulgou sua obra em Barcelona (Espanha), Estocolmo (Suécia), Linz (Áustria) e Hanoi (Vietnã) e por diversas cidades do Brasil, como Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e em muros e galerias de São Paulo e Rio de Janeiro.

Cores com música

Na abertura da exposição Etiópia, do artista Mateus Dutra, o público também poderá conferir a discotecagem de um dos precursores da cidade em tocar exclusivamente com vinil, Maurício Mota. O DJ investe em setlist variado, que inclui, funk, soul, samba-rock, bossa-jazz, soul music, beats e smooth-grooves dos anos 60 e 70, além de grooves. Outro convidado da noite é o DJ Barats, que chega para trazer à tona a música underground, desde funky soul, hip hop, R&B até os clássicos brasileiros.