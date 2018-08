Magazine Arthur Henrique: conheça o único representante goiano na fase de 'batalhas' do The Voice Brasil Atração da da Globo dá início à segunda fase nesta terça-feira (14)

A ideia era fazer as malas, colocar o violão nas costas e seguir para São Paulo e viver exclusivamente de música. Mas o destino foi outro: o palco do The Voice Brasil no Rio de Janeiro. Arthur Henrique, de 23 anos, se classificou nas audições às cegas e é o único representante goiano na sétima temporada do reality musical da Globo. Com os times formados, a fas...