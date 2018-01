Arte pela igualdade

O artista plástico Selvo Afonso abre nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, a exposição individual de pinturas Ícones Negros sob o Olhar de Selvo Afonso: História e Cultura Afro e Afro-Brasileiro no Museu de Arte de Goiânia (MAG). Nos trabalhos em cartaz, o pintor presta uma homenagem a personalidades negras, como Zumbi dos Palmares, Cartola, Martin Luther King, Zezé Motta, Nelson Mandela, Malcolm X e Daiane dos Santos. A mostra fica aberta até 11 de fevereiro.

Antes do MAG, a exposição foi apresentada na Galeria do Senado, em Brasília (DF), na Câmara Municipal de Goiânia e na Assembleia Legislativa. Para a escolha dos homenageados na mostra, foram consultados, em várias partes do Brasil, cem pesquisadores de destacado envolvimento com o estudo das questões relativas à África e à cultura negra, que elegeram nomes nacionais e internacionais de maior relevância para a história e a cultura do negro no mundo.

A pintura de Selvo Afonso é marcada pela valorização e dignificação das belezas negra e indígena e por temas sociais. “Talvez com cores e formas possamos mostrar que somos iguais, feitos do mesmo pó, pelas mãos do mesmo criador e que um dia estaremos juntos”, conta o artista. Cada quadro da mostra tem o cuidado de trazer a biografia do homenageado e a descrição da obra também em Libras, numa parceria com a Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo.

Formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em Artes Visuais, Selvo Afonso tem mais de 40 anos de pintura e na carreira participou de mais de 30 exposições individuais e de 70 coletivas. Em 2006, o artista rodou o País com a mostra Raízes, que abriu a 2ª Conferência de Intelectuais Africanos e da Diáspora, em Salvador. Em 2015, as telas da individual Anjos do Brasil retratavam sorridentes crianças negras e indígenas, trabalho que teve grande repercussão.

SERVIÇO

Exposição: Ícones Negros sob o Olhar de Selvo Afonso: História e Cultura Afro e Afro-Brasileiro

Artista: Selvo Afonso

Abertura: Quinta-feira, às 19 horas

Visitação: Até 11 de fevereiro, de terça a sexta, das 9 às 12 horas, e das 13 às 17 horas; sábados, domingos e feriados, das 8 às 18 horas

Local: Museu de Arte de Goiânia (MAG) – Rua 1, Bosque dos Buritis, Setor Oeste

Entrada franca

Informações: 3524-1189