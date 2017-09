Arte clown e malabarismo do Palhaço Beterraba no espaço do Parque Areião

O Palhaço Beterraba se apresenta neste domingo no Parque Areião, a partir das 15 horas, com o espetáculo Palhaço Beterraba em Concerto. A turnê da produção teve início no mês de agosto e prossegue por diversos parques da capital goiana. A palhaçaria e o malabarismo fazem parte das apresentações, com performances que reúnem técnicas tradicionais de circo e teatro, além de intervenção musical. Beterraba é interpretado pelo artista circense argentino Matias Edgardo. Natural de Buenos Aires, ele a mulher e o filho se mudaram para Goiânia em 2015, onde espalham a arte de “palhaçar”, como gostam de brincar, nas ruas da cidade. Matias começou sua carreira ainda na Argentina e já passou por outros países, entre eles Bolívia, Colômbia, Paraguai, Venezuela, Equador, Chile e Peru, sempre com teatro de rua. A apresentação é gratuita. Av. Areião, Setor Pedro Ludovico.