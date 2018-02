Arrume-se com MC Loma e Gêmeas Lacração: donas do hit do momento abrem camarim para falar sobre fama

Sucesso na internet com "Envolvimento", MC Loma e Gêmeas Lacração dominaram a web com vídeoclipe caseiro e foram sensação do carnaval. Em entrevista ao POPULAR, elas mostram produção para shows, contam detalhes sobre o vídeo que resultou na fama e falam sobre dia a dia.

Ainda sem perceber, de fato, o tamanho do sucesso alcançado ou como o conseguido por elas é algo único e peculiar, as pernambucanas apresentam sem máscaras toda a ingenuidade e espontaneidade que fizeram do videoclipe uma febre na internet.

"Bem basiquinha", dizem enquanto são maquiadas com direito a muito brilho. Unhas decoradas e roupas inspiradas em Anitta, no clipe de "Vai Malandra", elas usam gírias próprias para caracterizar o momento, em um verdadeiro festival de "escama só de peixe" para levantar o alto astral de qualquer pessoa que se aproxime.

