Magazine Arrumação da mesa para impressionar Para quem adora receber parentes e amigos, os cuidados com a mesa podem ser o segredo que vai fazer o convidado sempre querer voltar

“Não me falta cozinha, só falta a campainha tocar.” A frase da música que inspirou o álbum Ao Vivo lá Em Casa, do paulistano Arnaldo Antunes, traduz bem o sentimento de quem adora abrir as portas de onde mora para receber os amigos. O trabalho, gravado no terraço da casa do cantor, foi embalado por um clima de “pode chegar, que bom que você veio” – coisa comum entre gen...