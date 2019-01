Magazine Arroz com rabada é prato desta semana no “Comidaria”

O episódio desta quinta-feira do Comidaria, programa de receitas do POPULAR On-line, traz um prato perfeito para receber convidados para um jantar prático, mas sofisticado. O arroz com rabada ganha uma nova roupagem, com diferentes cores e sabores, em uma montagem que dura – pasmem! – apenas dez minutos. “O que demora é a rabada, mas a pessoa pode usar a carne que qu...