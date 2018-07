Magazine Arraiá do Cerrado começa nesta quarta com programação até domingo Realizada na Praça Cívica, com entrada gratuita, festa terá dança, comidas típicas e shows, que serão abertos com apresentação da banda Falamansa

Falamansa (foto), Dorgival Dantas, Rastapé, DiPaullo e Paulino e Jeferson Moraes são as atrações neste ano do Arraiá do Cerrado, realizado na Praça Cívica. Representando a música goiana, ocupam o palco Maíra, Forró Cerrado, Jeferson Leite, Forró Agarradinho e Zabumba Beach. Abrindo a programação dos shows principais, nesta quarta-feira (11), estará a banda Falaman...