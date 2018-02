Arquiteto abre mostra que ressalta patrimônio de Goiânia

O arquiteto e urbanista Rodolpho Furtado abre nesta sexta-feira, às 18h30, na Livraria Palavrear, a exposição gráfica Pigmentos. O projeto, segundo o profissional, é um convite de redescoberta do olhar sobre Goiânia. A proposta é de mudança da percepção cotidiana da cidade para uma imersão em sua atmosfera, seus traços e sua história, ressalta Furtado. Ele explica ainda que os trabalhos, que buscam destacar pontos históricos da cidade, como o coreto da Praça Cívica (foto) e a antiga Estação Ferroviária de Goiânia, também buscam ressaltar as cores originalmente pensadas para eles. Na mostra, Furtado sobrepõe imagens e cores, no intuito de incentivar a valorização do patrimônio goianiense, seja art déco, modernista, vernacular, cultural, entre outros. Além de imagens já divulgadas na conta do projeto no Instagram, haverá mais duas imagens inéditas para a exposição. Rua 232, nº 320, Setor Universitário.

Música

Banda Relutantes mistura clássicos do MPB e rock

A banda Relutantes volta como a atração do projeto Menu Musical, no Shopping Cerrado, a partir das 19 horas, com entrada franca. Formada em 2014, a banda toca em suas apresentações clássicos do pop rock internacional e da MPB, sempre em versões acústicas. Em seu repertório, estão alguns os principais sucessos do gênero nos anos 1980, 1990 e 2000. O show desta quinta-feira será realizado na praça de alimentação, que fica no piso 1 do centro de compras. Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário.