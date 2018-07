Magazine Arlindo Cruz volta para casa após mais de um ano internado Cantor se recupera de um AVC e comemorou retorno nas redes sociais junto da família, assistindo jogo da seleção brasileira na Copa

Internado desde março de 2017 após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), o cantor Arlindo Cruz recebeu alta nesta segunda-feira, 2, e já está em casa, onde irá assistir ao jogo do Brasil contra o México junto com sua família. Em post no Instagram, ele comemorou a volta para casa. "E quem é que disse que eu não iria ver o jogo em casa com a família?!", escreveram ...