Magazine Arlindo Cruz completa 60 anos e ganha show em sua homenagem Cantor ainda convive com as consequências de um AVC sofrido em março do ano passado

No dia em que completa 60 anos de idade, o cantor Arlindo Cruz será homenageado por diversos nomes conhecidos do samba e do pagode do Brasil. "Hoje é dia de samba, dia de comemoração, dia de alegria! Aniversário do nosso querido Arlindo Cruz!", consta na mensagem publicada em seu Instagram nesta sexta-feira, 14. O perfil é gerenciado por seus familiares. ...