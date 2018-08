Magazine Aretha Franklin está gravemente doente, diz amigo da família da artista Segundo ele, a rainha do soul "está gravemente doente em Detroit" e "a família pede orações e privacidade"

A cantora americana Aretha Franklin, vencedora de vários prêmios Grammy, está gravemente doente e ao lado de seus parentes, informou um jornalista que é amigo da família. A "rainha do soul", de 76 anos, famosa por sucessos como Respect (1967) e I Say a Little Prayer (1968), "está gravemente doente em Detroit. A família pede orações e privacidade", escreveu Roger ...