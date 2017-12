Aqui estão as primeiras imagens dos novos emojis que serão lançados em 2018

A Unicode, empresa norte-americana responsável pelo desenvolvimento e integração dos emojis para os sistemas operacionais, anunciou a versão beta dos novos símbolos de 2018 nesta segunda-feira (4). A nova lista inclui ruivos, carecas, lhama, coco triste e muito mais.

No entanto, de acordo com o Business Insider, estes emojis ainda não foram finalizados, uma vez que a Unicode não aprovará a lista final de novos emojis até janeiro de 2018 e eles provavelmente não chegarão aos dispositivos até a segunda metade do próximo ano.

Mas, mesmo assim, já dá para ter uma noção do que está por vir. Confira: