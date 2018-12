Magazine Aquaman é o mágico encontro de Júlio Verne e Ray Harryhausen Zack Snyder caiu fora de Aquaman, Henry Cavill não vai ser mais Superman. James Wan assumiu o comando do universo marítimo de Aquaman. Mudou muito, manteve o essencial

Para Jason Momoa, tudo teve início há seis anos, quando ele começou a negociar com Zack Snyder sua participação em Aquaman. Em 2014, fechou contrato. Fez uma participação em Batman Vs. Superman – A Origem da Justiça, outra, um pouco maior, em Liga da Justiça. Snyder era o homem que estava comandando a expansão do universo da DC Comics no cinema. E aí veio a tragédi...