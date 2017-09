Apresentações de MPB e rock em inauguração de food park

A cantora Jaqueline Leal fará apresentação nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, no Varandas Food Park, que está sendo inaugurado nesta semana. No repertório sucessos da MPB e do pop rock. Já na sexta-feira, o cantor Junior Seabra vai embalar o público ao som de MPB, pop rock, samba, bossa nova, passando por clássicos internacionais. No sábado, a apresentação é do cantor Caio Costa que irá interpretar sucessos da MPB. Encerrando a maratona, no domingo, o show fica por conta do Frank Ribeiro tocando sertanejo. O espaço conta com oito food trucks e cinco food bikes. O local está localizado de frente ao Parque Cascavel e funciona de terça a domingo, das 17 às 23 horas. Entrada franca. Rua do Parque, nº 135, Jardim Atlântico.

Fotografia

Festival Goyazes mantém programação

no feriado

A programação do festival de fotografia Goyazes será mantida a todo vapor nesta quinta-feira de feriado, na Vila Cultural Cora Coralina. Às 9 horas, Cássio Vasconcelos realiza o workshop Trajetória e Processo Criativo. Logo em seguida vem o workshop Olhar o Mundo e Não se Ver, o Meu, o Teu o Nosso Olhar, com Adenor Gondim, e o workshop para crianças Brincando com a Luz – Iniciando na Fotografia, com Mariana Capeletti. Às 14 horas haverá leituras de portfólio com Ronaldo Entler e Ana Carolina Fernandes. Às 19 horas, por fim, haverá a palestra Canudos – Novos Territórios, com Mônica Zarattini. Entrada franca para todos os eventos (workshops sujeitos a alteração). Av. Tocantins com Rua 3, Centro.