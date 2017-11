Apresentação reúne corais e orquestra

O concerto Mass of the Children (Missa das Crianças) é atração nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Basileu França. O programa destaca Mass of the Children, de John Rutter, mas também inclui peças de Claude Debussy como Petite Suíte, En Bateau (Sailing), Cortège (Retinue), Menuet, e de Ballet, como Alegro Giusto. O evento conta com os solistas Anne Clárenci e Jadson Álvares, sob a regência de Emílio César. Entre corais e orquestras participantes estão o Coral Pequenas Vozes, Turmas de Voz e Percepção do Basileu França; Coro Sinfônico de Goiânia, e Sinfônica Jovem de Goiás. Ingresso: R$ 20. Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário.