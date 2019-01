Magazine Apresentação encerra celebrações de 81 anos da Primeira Igreja Batista de Goiânia, no domingo (3) Comemorações marcam história de oito décadas que se mistura com do próprio nascimento da capital goiana

Os 81 anos da Primeira Igreja Batista de Goiânia, cravada bem no coração da cidade, foram comemorados na quarta-feira com uma grande celebração. Um coro de 90 vozes da congregação e uma apresentação de uma orquestra sinfônica formado por músicos convidados, sob a regência do maestro Marcus Vinícius Vianna, marcaram o início das festividades. A programação espe...