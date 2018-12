Magazine Apresentação de George Henrique & Rodrigo será nesta quinta-feira (27) Donos do hit De Copo em Copo e apadrinhados por Bruno & Marrone, os irmãos sertanejos apresentam sucessos como Cliente Preferencial, Ela não Me Abandonou, Nossa Chama e Jeito Sem Jeito

Diferente do publicado na coluna Programe-se de segunda-feira (24), a dupla George Henrique & Rodrigo é a atração de quinta-feira (e não de quarta), a partir das 22 horas, na Santafé Hall. Donos do hit De Copo em Copo e apadrinhados por Bruno & Marrone, os irmãos sertanejos apresentam sucessos como Cliente Preferencial, Ela não Me Abandonou, Nossa Chama ...