Aprendiz de feiticeiro

Que tal sair pela cidade para aprender feitiços, lutar contra bestas lendárias e se tornar um bruxo? A Niantic, criadora do Pokémon Go, vai lançar para smartphones o jogo Harry Potter: Wizards Unite, no segundo semestre de 2018, por enquanto sem uma data específica. Inspirado nos livros de J.K. Rowling, o game para celular utilizará realidade aumentada com gráficos em 3D. O aplicativo está sendo desenvolvido em parceria com a Warner Bros. Interactive, que é também a responsável pelas adaptações para cinema dos produtos da linha Harry Potter. De acordo com a produtora, os jogadores aprenderão magias, poderão explorar o mundo real para lutar contra criaturas e se unir a outros para derrotar inimigos poderosos.