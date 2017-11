Apps e sites para evitar estresse nas viagens

A Booking.com, portal de reservas on-line de hotéis e outros tipos de acomodações, ouviu mais de 17 mil viajantes profissionais de 24 países para saber quais as principais causas de estresse em viagens a trabalho ou a lazer e compartilha as principais dicas de como utilizar sites e aplicativos para viajar tranquilamente e sem as principais preocupações.

Sinal de Wi-Fi ruim ou não existente - Para 39%, isso é estressante. A colução é pesquisar. No portal, a opção Booking.com para Empresas (booking.com/business.pt-br.html) oferece uma plataforma útil com opções de acomodação avaliadas por outros viajantes de negócios. Os lugares recomendados para ficar foram avaliados por comodidades específicas para viagens de negócios, como um sinal forte de Wi-Fi, uma academia ou café da manhã de cortesia.

Barreiras do idioma - Um terço dos entrevistados no Brasil acredita que não conhecer o idioma do destino provoca estresse. Afinal, as barreiras do idioma podem ser esquisitas, especialmente em um ambiente de negócios. Ferramentas on-line como o Google Translate e outros aplicativos de tradução são confiáveis e fáceis de usar, além de muitos deles contarem com o recurso de pronúncia. Também é uma boa ideia aprender pelo menos algumas frases básicas antes da viagem. Se a barreira do idioma for intransponível, contrate um tradutor para garantir que a comunicação seja eficaz e as reuniões presenciais sejam as mais produtivas possíveis caso esteja viajando a trabalho.