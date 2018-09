Magazine Apesar do sucesso, Mr. Catra não deixou bens para herdeiros A família do funkeiro vai precisar sobreviver apenas dos lucros de direitos autorais das suas músicas

Mesmo como um dos funkeiros de mais sucesso em todo país, Mr. Catra não tinha fortuna e deixou apenas os lucros de direitos autorais para seus herdeiros. O artista morreu por decorrência de um câncer gástrico no último domingo (9). Catra deixou 32 filhos e três companheiras, mas não possuía grandes bens. As duas casas onde seus familiares moram, no Rio de Jan...