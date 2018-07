Magazine Apesar da presença tímida do rock no mainstream, bandas se inspiram em nomes goianos consolidados A nova cena do rock em Goiânia é prova viva de que - mesmo em uma cidade fora do eixo Rio-São Paulo - é possível resistir e trabalhar uma nova frequência do gênero

Talvez ele não seja o mesmo menino sabido do qual falava a eterna ovelha negra, Rita Lee, em 1975. Talvez, em algum momento, tenha perdido o jeito contestador de querer mudar o mundo ou apenas a forma de se comunicar com a juventude. O fato é que o Dia Mundial do Rock, comemorado ontem, não tem o mesmo significado desde que parte do seu público descobriu que podi...